Napoli, ieri durissimo faccia a faccia a Castel Volturno. Alcuni big meditano l'addio...

vedi letture

L’aria è pesantissima in casa Napoli dopo la decima sconfitta in campionato e, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il rischio che la rivoluzione estiva investa tutti è concreto. Anche alcuni pilastri dello Scudetto come Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo Anguissa stanno facendo delle riflessioni sul loro futuro e non escludono la possibilità di cambiare aria. Non solo, perché questo è un discorso che riguarda anche Stanislav Lobotka e Kvicha Kvaratskhelia, anche se il georgiano è considerato dalla società un perno della squadra che verrà e a fine stagione si proverà a trovare un accordo per il rinnovo del contratto.

Intanto a Castel Volturno, due giorni dopo la pessima prestazione di Empoli, c'è stato un duro faccia a faccia: protagonista l'allenatore Francesco Calzona, presenti anche i calciatori e tutti i dirigenti. Non c'era invece Aurelio De Laurentiis, presidente impegnato Roma per una riunione a cui hanno partecipato il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Napoli e commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi e, appunto, De Laurentiis.

All’esito del tavolo si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo stadio Maradona.