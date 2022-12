Napoli, ieri Spalletti ha ricevuto la visita di Vieira. E domani ritroverà Kvaratskhelia

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi ragguaglia sul ritiro del Napoli in Turchia, ad Antalya. Nella giornata di ieri Spalletti ha ricevuto la visita di Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace contro cui i partenopei giocheranno in amichevole. Sta bene Kvicha Kvaratskhelia, il cui ritorno in campo è atteso già domani contro l'Antalyaspor.