Napoli, il dottor Vitali parla dell'infortunio di Neres: "Ecco quanto ci vuole per recuperare"

Il dottor Matteo Vitali, ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset, parlando così dell'infortunio di David Neres: "Spesso il semimembranoso, che è un tendine posteriore alla coscia, e che permette la flessione del ginocchio, viene interessato da traumi, lesioni e stiramenti. Come nel caso del giocatore del Napoli, c'è stata una lesione distrattiva, quindi qualche fibra è lacerata e quindi c'è un processo infiammatorio e un edema. Solitamente per questo tipo di infortunio ci vogliono 3 settimane di cure, di riposo e di fisioterapia. Viene eseguita una ecografia o una risonanza magnetica di controllo al termine delle 3 settimane e poi c'è una cauta ripresa delle attività. Il rischio nelle patologie traumatiche muscolo tedinee è sempre quello della recidiva, quindi bisogna stare attenti nella ripresa delle attività, senza forzare e accelerare i tempi".

Il comunicato ufficiale del Napoli

"Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra".

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, il tecnico azzurro Antonio Conte aveva così parlato del risultato: "Sicuramente volevamo vincere, come sempre. L'Udinese ha ottimi giocatori, è difficile giocare contro di loro con questa palla lunga per Lorenzo Lucca. C'è un grande dispendio fisico, non è facile recuperare sempre. C'è rammarico, ma non ho nulla da dire ai ragazzi. Ci sta, questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie".