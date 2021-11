Napoli, il report della seduta odierna: personalizzato sul campo per Manolas e Malcuit

Seduta di allenamento mattutina per il Napoli di Luciano Spalletti, ovviamente senza i tanti nazionali impegnati in giro per il mondo. Questo il report odierno del club azzurro: "La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e successivamente circuito di forza. Di seguito, sul campo 3, il gruppo ha svolto lavoro finalizzato al possesso palla e partita a campo ridotto. Manolas e Malcuit hanno fatto allenamento personalizzato in campo".