Napoli, il rinnovo di Insigne continua ad essere tema spinoso: la distanza è di 2 milioni annui

La Gazzetta dello Sport torna sul futuro del Napoli ed in particolar modo sullo spinoso rinnovo di Lorenzo Insigne. L'accordo, si legge, sarà complicato nel caso in cui entrambe le parti dovessero restare ferme sulle proprie posizioni: Insigne attualmente guadagna 4,6 milioni di euro e per firmare fino al 2025 ne chiede uno in più. L'idea di De Laurentiis, invece, è farlo firmare a 3,5 milioni annui per la stessa durata. Una forbice di circa 2 milioni di euro al momento difficilmente conciliabile.