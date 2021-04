Napoli, in stand-by il rinnovo di Insigne: la trattativa partirà soltanto dopo gli Europei

Lorenzo Insigne trascina il Napoli, ma non c'è ancora il rinnovo di contratto. Al momento non c'è trattativa: la società è impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine e tagliare il monte stipendi. Insigne invece ha capito che non è il momento di forzare e resta concentrato sulle ultime sei gare, fermo restando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.

Appuntamento dopo Euro2020? Poi ci sarà l'Europeo e se le parti vorranno, l'agente Pisacane si siederà a discutere col presidente per un rinnovo che porterebbe Insigne a chiudere la carriera al Napoli, come nelle sue intenzioni. Far slittare ulteriormente i tempi, invece, può portare ad imprevisti.