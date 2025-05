Napoli, incontro in corso fra De Laurentiis e Conte: si decide il futuro dell'allenatore

Incontro in corso in questi minuti a Roma fra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per decidere il futuro del tecnico del Napoli. Il summit sta andando in scena dopo il ricevimento della squadra azzurra dal Papa questa mattina, con sede l'abitazione romana del numero uno del club partenopeo.

All'incontro sono presenti anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, con De Laurentiis che sta mettendo sul piatto idee e progetti per l'immediato futuro cercando di capire se esistono margini per la permanenza di Conte al Maradona. Per il momento le sensazioni continuano a pensare ad un divorzio dopo la vittoria dello Scudetto, ma ADL proverà l'ultimo colpo di teatro.

In caso di addio al Napoli, per Conte dovrebbero poi aprirsi nuovamente le porte della Continassa e quindi della Juventus, che nel frattempo disputerà il Mondiale per Club negli Stati Uniti con Igor Tudor in panchina. Per il Napoli, invece, in caso di addio di Conte sarebbe pronto l'affondo decisivo con Massimiliano Allegri, allenatore fermo dopo l'addio proprio ai bianconeri. Sul livornese si è interessata anche l'Inter, che però fino a dopo la finale di Champions League in programma sabato prossimo non avrà certezze in un senso o nell'altro.