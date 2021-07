Napoli, infortunio al ginocchio per Demme: l'ex Lipsia abbandona l'amichevole anzitempo

Brutte notizie per Luciano Spalletti dopo appena un quarto d'ora di Napoli-Pro Vercelli. Diego Demme non ce la fa a proseguire la gara. Durissimo fallo di Comi ai danni del centrocampista del Napoli che esce dal campo senza riuscire a mettere il piede a terra e viene portato via dallo staff medico. Problema al ginocchio destro per l'italo-tedesco. Portato via in spalla, destano preoccupazione le sue condizioni.