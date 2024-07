Napoli, intrigo Osimhen: il nigeriano aspetta il PSG, tempistiche sono sempre più lunghe

A tenere banco in casa Napoli è sempre la questione legata a Victor Osimhen, ormai un separato in casa. Il nigeriano si allena ancora con la squadra ma, in occasione delle partitelle o delle amichevoli, resta spesso in disparte. Un qualcosa che è stato notato anche dai tifosi e che, anche se non è ancora arrivata l'offerta giusta, contribuisce a mettere la parola fine alla sua avventura in azzurro.

La situazione è chiara ormai da tempo: il nigeriano ha una clausola da 130 milioni di euro, ma è difficile che qualcuno sia disposto a pagarla interamente. Il PSG per esempio, ovvero il club che da tempo manifesta più interesse, sarebbe lontano anche dai 100 milioni. Si parla comunque di rumors, perché offerte ufficiali da Parigi nell'ultimo anno non sono arrivate. Il club francese è probabilmente rimasto scottato dal rifiuto di 150 milioni da parte dei partenopei nel corso della scorsa estate.

Intanto, i giorni passano e si avvicina il primo impegno ufficiale per il Napoli di Conte, ovvero la sfida di Coppa Italia col Modena datata 10 agosto. Il mister salentino avrebbe apprezzato una chiusura più rapida della vicenda, con la cessione di Osimhen e l'arrivo del suo pupillo Romelu Lukaku dal Chelsea 8club a sua volta in corsa per il bomber africano). L'ex Lille però, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha intenzione di aspettare il PSG: è l’unico club che può garantirgli un ingaggio da top player (oggi a Napoli guadagna 10 milioni netti), la vetrina della Champions e la possibilità (alta) di vincere un titolo nazionale.