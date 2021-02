Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: tegola Ospina nel riscaldamento, giocherà Meret

17.43 Problema muscolare per Ospina, Meret in campo - Nuova tegola per Gennaro Gattuso a pochi minuti dal fischio d'inizio del match. Problema muscolare per David Ospina durante il riscaldamento, a questo punto scenderà in campo dal primo minuto Alex Meret. La defezione del portiere colombiano si aggiunge a quelle di Hysaj, Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Demme e Mertens.

16.59 - Morata in campo, Kulusevski in panchina. E' la scelta di Andrea Pirlo per il match di questo pomeriggio contro il Napoli. La gara con fischio d'inizio alle ore 18.00 sarà valida per la 22esima giornata di Serie A. Gattuso senza Demme ha optato a sorpresa per un Napoli super-offensivo, con Politano, Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen.

Ecco le formazioni ufficiali.

Napoli (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.

Juventus (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.