Napoli, Koulibaly: "Il peso della sconfitta dura poco. È più forte la voglia di tornare a lottare"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha affidato a Twitter un messaggio dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco - ha dichiarato il senegalese vestendo i panni del leader all'interno dello spogliatoio di Gattuso - È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie". Gli azzurri sono chiamati subito al riscatto nel prossimo match di campionato contro l'Hellas Verona di Juric.

Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco.

È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie 💪🏿

Le désir de se battre pour des victoires prochaines est plus fort 💪🏿

The desire to fight for new wins is stronger 💪🏿#KK pic.twitter.com/s0E3JMZiLA

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 21, 2021