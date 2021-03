Napoli, Koulibaly in partenza la prossima estate: il suo agente lo spinge verso il Bayern

Il Napoli si prepara a una nuova estate di rivoluzioni, con almeno due big in partenza per far spazio a nuovi giovani da inserire a costi inferiori. Il primo nome in lista è quello di Kalidou Koulibaly, da anni con il dubbio cessione e ora probabilmente pronto a salutare gli azzurri in estate. De Laurentiis aspetta proposte dalla Premier, magari dal Manchester United che ha acquistato Maguire ma che non è soddisfatto del suo rendimento. Il suo agente guarda però più in Germania e in particolar modo al Bayern Monaco, che dovrà salutare Alaba e Jerome Boateng e che dunque potrebbe puntare sul senegalese per ringiovanire e rafforzare la linea difensiva. A riportarlo è Tuttosport.