Napoli, Kvaratskhelia è pronto per il dopo-Insigne? Il tiro a giro contro la Locomotive

Il dopo Insigne, in casa Napoli, parla georgiano e ha le fattezze di Khvicha Kvaratskhelia, gioiello classe 2001 della Dinamo Batumi, già bloccato dagli azzurri. Tra i protagonisti, nelle ultime ore, del roboante 7-2 rifilato dalla capolista al FC Locomotive Tbilisi in campionato. E, a proposito di Insigne, il giovane Khvicha sembra già fare le prove di tiro a giro: come altezza, non ci siamo ancora, il suo gol è frutto più di una conclusione angolata che del marchio di fabbrica del suo futuro predecessore. Ma ci si può lavorare.