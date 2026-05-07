Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"

L'agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, in una intervista dei giorni scorsi all'edizione belga di DAZN ha parlato anche del futuro del centravanti di proprietà del Napoli, soffermandosi su un possibile ritorno all'Anderlecht:

"Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio".