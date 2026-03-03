Caso Taremi, l'agente fa chiarezza: "Evitiamo ricostruzioni parziali, concentrato sul suo lavoro"

Federico Pastorello, agente dell'attaccante iraniano ex Inter Mehdi Taremi, ha rilasciato un comunicato sulla situazione del giocatore tramite i propri canali social. Il riferimento è alle presunte parole riportate da Tuttosport in cui il giocatore parlando con l'Olympiacos, suo attuale club, avrebbe confessato di essere pronto ad arruolarsi con l'esercito dell'Iran.

Questa la precisazione di Pastorello

"Nelle ultime ore, sono circolati comunicati attribuiti a Mehdi Taremi che non riflettono la realtà della situazione. Il giocatore è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con attaccamento e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori dal contesto o ricostruzioni non accurate. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di ognuno".