Agente Lukaku: "Oggi l'incontro con Conte, deciderà lui come utilizzarlo"

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. E lo ha fatto ieri sera, dopo aver completato il suo percorso di allenamenti personalizzati in Belgio. Il suo agente Federico Pastorello ha parlato all'edizione belga di DAZN del momento del giocatore.

A proposito del mancato incontro con Antonio Conte di un paio di settimane fa, Pastorello spiega: "Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello non era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi". Lukaku e Conte, quindi, si vedranno in queste ore. Pastorello ha poi proseguito: "Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu".