Napoli, l'approdo di Kurzawa al Galatasaray riporterebbe Mario Rui verso i partenopei

Procede a grandi passi la trattativa per portare Lavyn Kurzawa dal Paris Saint-Germain al Galatasaray. Una situazione che vede interessato anche il Napoli, visto che la società turca sembrava interessata all'acquisto del laterale mancino dei partenopei Mario Rui. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere la volontà di Kurzawa, che ancora non pare convinto di accettare la destinazione Istanbul.