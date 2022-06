Napoli, l'entourage di Mertens smentisce la richiesta da 4 milioni per il rinnovo

vedi letture

Stamani Il Mattino ha riportato la presunta richiesta di Dries Mertens per rinnovare il contratto con il Napoli: 4 milioni di euro che avrebbero subito bloccato ogni potenziale trattativa. Se il club non smentisce questa ricostruzione però, l'entourage del giocatore invece lo fa tramite l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Gli agenti del belga assicurano che non sono quelle le cifre in ballo, con il giocatore che avrebbe chiesto di spalmare in due anni la clausola scritta sul rinnovo automatico in vigore sull'attuale contratto, ovvero 5 milioni netti. Dunque la richiesta dovrebbe essere di 2,5 milioni a stagione per due campionati.