Napoli, la missione di Gattuso: cinque sfide in 15 giorni per ribaltare il trend negativo

15 giorni per ribaltare l'utimo periodo negativo. Cinque partite per lasciarsi alle spalle due sconfitte pesanti in campionato e la delusione cocente per la sconfitta in Supercoppa. Gennaro Gattuso ha a disposizione cinque sfide ad alto tasso di difficoltà per provare a svoltare e mettere a tacere le critiche e le voci, a cominciare da domani e dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Poi ci sarà la Juventus nel confronto in campionato previsto per sabato prossimo e di seguito l'andata dei sedicesimi di Europa League a Granada il 18, la nuova sfida di campionato contro l'Atalanta il 21 e ancora il 25 febbraio il ritorno con gli spagnoli per chiudere un mese bollente. Vincere è l'unica medicina utile quando una squadra è in crisi e la doppietta dell'anno scorso in pochi giorni contro Lazio e Juventus dopo il ko contro la Fiorentina, potrebbe essere una buona strada da seguire per rimettersi in piedi e terminare la stagione nel migliore dei modi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.