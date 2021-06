Napoli, la strategia di Giuntoli per arrivare a Emerson Palmieri

Il Napoli prepara un nuovo assalto a Emerson Palmieri, la vera prima scelta di Spalletti sulla corsia mancina. Come riporta Il Corriere dello Sport, il pesante ingaggio da quattro milioni di euro è un controtendenza rispetto alle necessità del Napoli, con De Laurentiis a lavoro per tagliare gli ingaggi. Il suo contratto con il Chelsea scadrà il prossimo anno, i buoni rapporti con i Blues potrebbero favorire l'operazione.

Giuntoli spera di poter ripetere la stessa operazione, provando ad ottenere il sì del calciatore che per arrivare in prestito dovrebbe però prima rinnovare: ipotesi non semplice, ma realizzabile, scrive il quotidiano sportivo.