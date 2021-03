Napoli-Lazio, nuove indiscrezioni sul possibile scambio di panchine tra Gattuso e Inzaghi

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare anche il possibile "scambio" di allenatori tra Napoli e Lazio: "Non è una cosa fuori dal mondo, non la ipotizzo solo io. Sono in tanti, compresi i protagonisti, a farmi capire che è una ipotesi valida. Lotito stima Gattuso, lo ha già chiamato in passato, così come De Laurentiis stima Inzaghi. Di sicuro, se Simone lasciasse la Lazio, Rino sarebbe un profilo candidabile. Non l'unico, ma piace".