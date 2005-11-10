Addio sicuro, anzi no: Allegri vuole valutare Lindstrom in ritiro. Lo Schalke resta alla finestra

Il tedesco è un esubero del Napoli ma Allegri prima di cederlo vuole valutarlo a Dimaro: oggi la prima chance contro l'Arezzo in amichevole.

Jesper Lindstrom riparte da Dimaro con l'obiettivo di ribaltare un destino che sembrava già scritto. Arrivato al Napoli nell'estate del 2023 dall'Eintracht Francoforte per circa 20 milioni di euro, il danese era considerato uno dei profili più interessanti della Bundesliga ma prima con Rudi Garcia, Calzona e Mazzarri e poi l'arrivo di Antonio Conte ha chiuso ulteriormente i suoi spazi, prima con il prestito all'Everton e poi con una nuova esperienza al Wolfsburg.

Allegri valuta Lindstrom

Con Massimiliano Allegri, però, lo scenario potrebbe cambiare. Come scrive, Il Roma, il tecnico ha deciso di convocare Lindstrom per il ritiro di Dimaro prima di esprimere una valutazione definitiva e, nei primi giorni di lavoro, il classe 2000 sta offrendo segnali incoraggianti. Prestazioni che hanno convinto Allegri a continuare a osservarlo con attenzione e che potrebbero garantirgli una chance anche nella seconda parte della preparazione estiva.

Lo Schalke alla finestra

Il primo banco di prova arriva con l'amichevole contro l'Arezzo, nella quale Lindstrom dovrebbe trovare spazio per confermare le buone impressioni raccolte in allenamento. Il Napoli continua a valutare il suo futuro: una permanenza non è da escludere se il rendimento dovesse restare su questi livelli, anche se sullo sfondo resta l'interesse dello Schalke 04. Molto dipenderà dalle risposte che il danese saprà dare nelle prossime settimane e dalle scelte finali di Allegri.