Napoli, Lobotka e Buongiorno ci provano: Conte vuole recuperarne almeno uno per venerdì

Il Napoli non riposa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Antonio Conte, nonostante un rientro piuttosto complicato nella notte tra domenica e lunedì, si è allenata subito per preparare la partita contro il Cagliari, che può regalare agli azzurri il quarto scudetto della loro storia. In molti sono rimasti bloccati in coda a causa dei tanti tifosi che hanno atteso la squadra dopo Parma. La speranza del tecnico in ogni caso è di recuperare per il 38° turno almeno uno tra Stanislav Lobotka e Alessandro Buongiorno, che stanno continuando la fase riabilitativa dai rispettivi infortuni.

Intanto Conte ha parlato così a DAZN dell'eventuale scudetto: "Mi ripagherebbe di tutto quello che ci ho messo quest'anno, ho messo tutto. So anche di essere molto stanco, arrivo giusto giusto a fine campionato e Napoli è una piazza bellissima ma c'è una richiesta molto alta. A volte molto più alta delle reali possibilità, io sento una grandissima responsabilità. Man mano che siamo andati avanti abbiamo capito che potevamo stare in testa alla classifica".

Quanto sposta non esserci in panchina all'ultima giornata?

"Mi da fastidio, lavori tutto l'anno per arrivare a giocarti una partita che è decisiva. Confido nello staff, in questi ragazzi e confido soprattutto nel pubblico al Maradona. Sicuramente mi ha fatto innervosire l'ostruzione che c'è stata oggi, vengo dal calcio inglese e su questo dobbiamo migliorare ed è questo che ha procurato l'espulsione".