Napoli, Lozano dal Messico: "Grazie a tutti per l’appoggio. Grazie a Dio è andata bene"

vedi letture

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, aggiorna i tifosi sulle proprie condizioni dopo il durissimo scontro in Gold Cup che l'ha costretto ad abbandonare la contesa del suo Messico: "Grazie a tutti per l’appoggio e per tutte le domande su come stessi. Grazie a Dio è andato tutto molto bene, un abbraccio a tutti".