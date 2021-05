Napoli, Maksimovic è guarito dal Covid-19. Il comunicato del club azzurro

vedi letture

Buone notizie in casa Napoli in vista dell'ultima giornata di campionato. Come riportato dal club azzurro su Twitter Nikola Maksimovic è infatti guarito dal Covid-19 e tornerà a disposizione di Gattuso per la sfida contro l'Hellas Verona.