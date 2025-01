Napoli, Manna al lavoro per blindare Lobotka: contatti fitti con l'agente, c'è buona sintonia

Il Napoli lavora al rinnovo di Stanislav Lobotka, centrocampista attualmente in scadenza di contratto a giugno 2027. Ad annunciarlo è il portale di calciomercato Relevo, secondo il quale nelle ultime settimane ci sarebbero stati contatti fitti tra la società partenopea e l’entourage del centrocampista slovacco. Buona sintonia tra le parti e possibile allungamento con adeguamento. Lobotka, del resto, è un tassello chiave per il gioco di mister Antonio Conte.

Le ultime di formazione in vista della Fiorentina

Emergenza in attacco per Antonio Conte, che nella delicata sfida di Firenze dovrà fare a meno di Matteo Politano e di Khvicha Kvaratskhelia, fuori dai convocati per problemi muscolari. Ancora assente in difesa Buongiorno. Per la sfida al Franchi, dunque, il tecnico dovrebbe lanciare come esterno alto Leonardo Spinazzola, con David Neres impiegato sulla corsia di destra. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo conferme per Lobotka, Anguissa e McTominay e in attacco il tridente inedito Spinazzola, Neres e Lukaku.