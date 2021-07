Napoli, Mario Rui verso la Turchia. Palmieri è il sostituto ma il Chelsea spara alto

Con Mario Rui sempre più vicino alla cessione al Galatasaray per circa 5 milioni di euro, Spalletti ha già chiesto a De Laurentiis di poter abbracciare quanto prima il suo sostituto. Il tecnico toscano ha indicato Emerson Palmieri, per il quale però il Chelsea chiede non meno di 15-20 milioni di euro. Gli azzurri lo vorrebbero prendere in prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'alternativa è Mandava del Lille, miglior esterno mancino dell'ultima Ligue 1 con il Lille che non sta rinnovando il contratto e che potrebbe risultare un'ottima possibilità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.