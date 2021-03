Napoli, Meret titolare o addio: il portiere vuole garanzie o chiederà di partire in estate

Alex Meret non andrà all'Europeo ma ha ovviamente l'ambizione di rientrare tra i convocati per il prossimo Mondiale. Questo significa che in estate chiederà al Napoli di fare chiarezza e di interrompere il dualismo con Ospina che probabilmente gli ha fatto perdere il posto in azzurro in favore di Cragno. Se gli azzurri non dovessero dargli questo tipo di garanzie in vista del prossimo campionato, potrebbe chiedere la cessione, con l'Everton di Ancelotti pronto a muoversi dall'estero, ma anche Inter e Roma interessate da tempo al suo profilo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.