Napoli, Meret verso l'addio a fine stagione: Roma e Inter sono alla finestra

Secondo Tuttosport, Alex Meret alla fine della stagione lascerà il Napoli. Il giovane portiere farà di tutto per portare gli azzurri in Champions, poi dirà addio. Non ha gradito la scelta di Gattuso di alternarlo a Ospina preferendo spesso il colombiano e per questo ha dato mandato al proprio agente di trovare una nuova collocazione. Piace molto all'Inter che ha necessità di programmare il dopo Handanovic, ma anche alla Roma che probabilmente in estate cederà Pau Lopez e dunque è già alla ricerca di un nuovo titolare.