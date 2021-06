Napoli, Mertens non valuta l'addio: la punta co-titolare dal Belgio ha smentito i rumors

Dries Mertens non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. La smentita a qualche rumors incontrollato della scorsa settimana - probabilmente solo collegata al pesante ingaggio da circa 4,5mln di euro ed all'imminente riduzione degli stipendi del club - è arrivata ieri dal diretto interessato, direttamente dal ritiro del Belgio, in conferenza stampa: "Non ho assolutamente nessun motivo per andar via da Napoli. Smentisco dunque ogni voce di partenza", le parole del belga, che ha ancora un anno di contratto e che intende dunque rispettare senza vagliare altre ipotesi.

Del resto il Napoli non ha in programma - salvo offerte clamorose - di toccare il reparto avanzato e nello specifico le tre punte in organico. Mertens è un giocatore che da anni stuzzica Luciano Spalletti, tra i primi in Italia a proporre un centravanti atipico, più tardi poi etichettato nel calcio europeo come falso nove. Inoltre, nel 4-2-3-1 il belga può ricoprire sia il ruolo di punta - in alternativa ad Osimhen - che di sottopunta alle spalle del nigeriano e quindi come alternativa a Zielinski. Senza dimenticare le tre competizioni e che Osimhen mancherà a gennaio per la Coppa d'Africa e che quindi sia Mertens che Petagna per la società sono pedine praticamente imprescindibili.