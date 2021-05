Napoli, nessun dietrofront di De Laurentiis: tra qualche giorno si libererà di Gattuso

La questione è maledettamente seria, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Spezia e Napoli si giocano la stagione ed il futuro. E' la resa dei conti per Rino Gattuso che deve vincere, altrimenti metterebbe in serie discussione l’obiettivo stagionale. In ogni caso il suo futuro è già deciso perché né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi.