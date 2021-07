Napoli, nessun'offerta per Zielinski e Fabian. Ma contatti tra Premier e l'entourage del polacco

Quali cessioni a centrocampo per il Napoli? Sono due i nomi tra gli indiziati speciali, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Per Fabian Ruiz, che ha giocato poco all’Europeo, non ci sono state offerte congrue. Neanche per Piotr Zielinski ma le big della Premier League hanno avuti contatti con il suo procuratore, Liverpool su tutti.