Napoli, nome nuovo per il centrocampo: piace Mady Camara dell'Olympiacos

vedi letture

Nome nuovo per il Napoli di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i partenopei sarebbero sulle tracce di Mady Camara, possente centrocampista dell’Olympiacos. Già seguito in Italia da Udinese e Fiorentina, il mediano guineano classe ’97 è valutato attorno ai 20 milioni di euro dalla società greca. Il club di De Laurentiis vorrebbe spingersi fino a 15, a quelle condizioni si potrebbe chiudere. Difficile che nell’affare possa rientrare Kostas Manolas, che si dice sia desideroso di tornare in patria ma costa troppo e ha un contratto troppo lungo per poter a oggi finire all’Olympiacos.