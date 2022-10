Napoli, non è ancora l'ora di Osimhen. Oggi il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato

Victor Osimhen non ha ancora recuperato dall'ultimo infortunio e di conseguenza non sarà a disposizione dell'allenatore del Napoli Luciano Spalletti per la partita contro l'Ajax valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco il report della seduta di allenamento tenuta questa mattina prima di prendere il volo destinazione Amsterdam: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Ajax in programma domani ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League (ore 21). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".