Napoli, non solo Meret: in arrivo anche il rinnovo (con adeguamento d'ingaggio) di Zerbin

vedi letture

Ieri è stato formalizzato l'accordo con Alex Meret, ma in casa Napoli il piano rinnovi non si ferma al portiere friulano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, presto toccherà anche ad Alessio Zerbin allungare il matrimonio con il club azzurro, che da qualche mese ha avuto diversi incontri con gli agenti dell'esterno offensivo classe '99. In estate il Napoli poteva cederlo, aveva tante richieste per un prestito, ma ha deciso di trattenerlo e Luciano Spalletti ci sta puntando spesso a gara in corso. Adesso, per l'ex Frosinone, sta per arrivare il prolungamento e l'adeguamento contrattuale.