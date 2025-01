Napoli, nuovo nome per l'attacco: piace il funambolico Yeremay, del Deportivo La Coruna

Monta l'interesse per Yeremay Hernandez, attaccante 22enne di proprietà del Deportivo La Coruna. Secondo il quotidiano francese 'L'Equipe', il Chelsea s'è fatto avanti per il calciatore spagnolo ed è pronto a pagare la clausola risolutoria di Yeremay, salvo poi mandarlo in prestito allo Strasburgo fino al termine della stagione.

Negli scorsi giorni diverse società tra cui il Como avevano mostrato interesse per il calciatore, ma il Depor ha subito chiarito che Yeremay partirà in questa finestra di calciomercato solo per i soldi della clausola risolutoria, ovvero venti milioni di euro. Un costo che non sarebbe un problema per il Napoli, l'ultimo club ad essersi interessato all'attaccante, forte dell'incasso appena ricevuto per la cessione di Kvaratskhelia. Yeremay Hernandez è un attaccante versatile, capace di ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo. Sebbene il suo ruolo naturale sia quello di trequartista, è stato spesso impiegato come ala, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra. Nella stagione attuale ha segnato otto reti in 18 gare di Liga2, emergendo come il miglior marcatore del Deportivo de La Coruña.

Si tratterebbe comunque di una opzione per il futuro, rivela Sky, non alternativa alla pista Garnacho. A fargli posto potrebbe essere Ngonge, ma si insisterà anche se quest’ultimo dovesse rimanere.