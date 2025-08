Napoli, occhio al Wolverhampton per Juanlu: gli inglesi tentano il sorpasso sugli azzurri

Strada in salita in casa Napoli, per uno dei principali obiettivi di mercato. Il nome in questione è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro in forza al Siviglia. Dopo giorni in cui la fumata bianca pareva essere vicina, la trattativa tra il club andaluso e quello partenopeo si è arenata. Uno stallo di cui ha approfittato un'altra pretendente per il calciatore spagnolo.

Si tratta del Wolverhampton. Come riporta Fabrizio Romano, i Wolves stanno spingendo per ingaggiare Juanlu dopo che il Napoli - in trattativa da un mese - non è riuscito ad affondare il colpo. Juanlu ha concordato condizioni personali con il Napoli, ,a il club inglese sta provando a fare una proposta migliore al Siviglia e regalare quindi a De Laurentiis una beffa di mercato.

Nel frattempo, il diretto interessato pensa al Siviglia in attesa di novità di mercato. L’esterno spagnolo è stato convocato per l’amichevole contro l'Olympique Marsiglia ed è partito regolarmente con la squadra per la trasferta in Francia, che si chiuderà appunto con il test contro la squadra di De Zerbi in programma questa sera alle 20.00. Forse la sua ultima uscita nelle file del club andaluso, per poi proseguire la carriera in Premier League o in Serie A.