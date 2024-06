Napoli, oggi l'incontro tra il club e l'agente di Di Lorenzo: si proverà a ricucire

Altra puntata della telenovela legata al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castel Volturno tra la dirigenza del club partenopeo, Antonio Conte e l'agente del capitano, Mario Giuffredi, per capire se ci sono i margini per ricucire dopo le tante affermazioni dei giorni scorsi da parte del procuratore, che ha detto, senza mezzi termini, che la volontà del proprio assistito è quella di lasciare gli azzurri.

Gli intoccabili di Conte.

Per il neo allenatore del Napoli ci sono soltanto due giocatori intoccabili, ai quali non intende rinunciare per quella che sarà la prima stagione all'ombra del Vesuvio e i nomi sono quelli di Khvicha Kvaratskhelia e, appunto, Giovanni Di Lorenzo, che ha comunque un contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2028.

La Juventus.

In tutto questo nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo la quale lo stesso Di Lorenzo avrebbe deciso di partire per raggiungere Cristiano Giuntoli alla Juventus, per una trattativa che sarebbe comunque molto complicata. Ancora poche ore e ne sapremo di più. L'incontro tra tutte le parti in causa è stato fissato: il Napoli proverà a ricucire, ma resta da capire se ci saranno davvero i margini o se la decisione del calciatore sarà irremovibile.