Napoli, Osimhen per Lukaku: il Chelsea apre all'idea dello scambio tra centravanti

Victor Osimhen continua ad allenarsi con il Napoli, ma ormai da separato in casa. Ne è una prova evidente il fatto che fino ad ora abbia saltato tutte le amichevoli estive degli azzurri. Il nigeriano ha da tempo una trattativa aperta con il PSG, che però alla fine potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. L'ex piace molto ai francesi, che però prima per fare spazio devono cedere uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Inoltre, c'è una netta differenza di prezzo tra quello che richiede il Napoli - oltre 100 milioni - e quello che sono pronti ad offrire da Parigi.

Nel frattempo, Antonio Conte sta assemblando la squadra ed è noto che abbia in mente Romelu Lukaku come 9 ideale per il suo scacchiere. il belga è di proprietà del Chelsea, a sua volta a caccia di un centravanti. Nonostante il preferito dei Blues sia Samu Omorodion (in prestito all'Alaves, ma di proprietà dell'Atletico Madrid), i due club potrebbero venirsi incontro e risolvere i rispettivi problemi.

Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, sta prendendo quota l'ipotesi di uno scambio: Osimhen a Londra, Lukaku alla corte del suo vecchio maestro Conte. Si tratta comunque di una soluzione venuta fuori nei discorsi con i londinesi, perché De Laurentiis intende incassare oltre 100 milioni per il suo attaccante. In caso contrario, avendo un contratto col Napoli fino al 2026,rimarrebbe dov'è.