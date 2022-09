Napoli, Osimhen si avvicina al rientro: "Passo dopo passo". Il nigeriano si allena in campo

Il ritorno di Victor Osimhen si fa sempre più vicino. L'attaccante del Napoli brucia le tappe e già per la prossima settimana potrebbe far parte della squadra di Spalletti, impegnata a Cremona dopo il turno di Champions League. Il nigeriano, intanto, lancia messaggi sui social, immortalato mentre corre sul campo: "Passo dopo passo", scrive dopo l'infortunio muscolare. Il tempo del rientro è ormai alle porte.

Step By Step✊🏽GOD Is The Gratest🙏🏽 pic.twitter.com/vyUPMolrXR

— Victor Osimhen (@victorosimhen9) September 30, 2022