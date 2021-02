Napoli, Osimhen titolare dopo 94 giorni: Gattuso ritrova il bomber da 70 milioni

vedi letture

Titolare per la prima volta dopo ben 94 giorni. Victor Osimhen è finalmente pronto per tornare protagonista col Napoli in seguito all'infortunio alla spalla e al Covid che hanno privato Gattuso del bomber da 70 milioni per un lunghissimo periodo. All'Atalanta ha già segnato due gol in campionato, ora vuole rifarsi in Coppa Italia, provando a trascinare i suoi fino alla finalissima contro la Juventus. A riportarlo è Il Mattino.