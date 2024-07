Napoli, Ostigard assente dal ritiro di Castel di Sangro: sempre più vicino l'accordo col Rennes

Leo Ostigard è pronto all'addio alla Serie A: il centrale norvegese non rientra nei piani del club e a breve potrebbe salutare il Napoli. Per il trasferimento del difensore classe '99 gli azzurri hanno già l'accordo col Rennes e nelle ultime ore è arrivato anche quello tra il club francese e il giocatore. Un chiaro segnale è l'assenza del norvegese a Castel di Sangro, dove il Napoli rimarrà in ritiro da oggi, 25 luglio, fino al 9 agosto.

In particolare, sottolinea Sky Sport, si sta definendo la durata del contratto che lo legherà alla sua nuova squadra: per Ostigard gli arrivi in azzurro di Buongiorno e Marin hanno dato un segnale chiaro su chi punterà Antonio Conte nella sua nuova avventura.

Intanto questa mattina il Napoli si è ufficialmente sfilato dalla corsa a Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha annunciato di non essere più interessato al difensore di Madrid. "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli", si legge nel tweet della società partenopea.