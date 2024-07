Napoli, Ostigard: "Eternamente grato per tutto il sostegno. Scudetto indimenticabile"

vedi letture

Da oggi Leo Ostigard è ufficialmente un nuovo calciatore del Rennes. Il difensore lascia il Napoli dopo due stagioni (e uno Scudetto) e vola in Ligue 1, firmando con il club francese un contratto triennale.

Il norvegese, su Instagram, ha salutato i tifosi azzurri: “Grazie per tutto ciò che ho vissuto insieme a voi! Sarò eternamente grato per tutto il sostegno che ho ricevuto da voi e non dimenticherò mai l’anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Vi auguro tutta la felicità per il futuro. Forza Napoli Sempre!”.