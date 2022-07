Napoli, Ostigard in arrivo a Dimaro: il difensore è partito da Roma per raggiungere il ritiro

Dopo aver svolto e superato le visite mediche nella giornata di ieri, Leo Ostigard è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli a Dimaro. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ex Genoa è partito da Roma in mattinata e tra poco sarà in ritiro, per iniziare ufficialmente la sua avventura in azzurro. Il centrale arriva dal Brighton a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.