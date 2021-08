Napoli, Ounas ha mercato: il Torino lo cerca, anche in Turchia c'è stato qualche sondaggio

Adam Ounas, che tra un anno andrà anche in scadenza, ha un mercato rispettabile ma il Napoli non concede prestiti, semmai punta a incassare una ventina di milioni (trattabili) per fare cassa. Il Torino è interessato, sottolinea il Corriere dello Sport, e anche dalla Turchia si sono informati, Fenerbahce e Galatasaray: discorsi caduti nel vuoto.