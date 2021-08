Napoli, Ounas via solo per 20 milioni. Altrimenti resta e rinnova il contratto

vedi letture

Adam Ounas può restare a Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che Giuntoli, che lo acquistò per dieci milioni di euro nell’estate del 2017 dal Nizza, non ha mai voluto cederlo definitivamente e al Torino, che lo vorrebbe in prestito, ha già detto di no. Unica possibilità: 20 milioni per acquistarlo definitivamente. Altrimenti: rinnovo del contratto (scadenza 2022) e fiducia da conquistare anche in virtù della "simpatia" che gli è stata espressa da Spalletti.