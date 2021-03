Napoli, per Ghoulam la storia si ripete. Forse anche per il rinnovo di contratto

Faouzi Ghoulam dovrà restare fuori tra i 4 e i 6 mesi dopo l'operazione di ieri al ginocchio infortunato nel corso della sfida contro il Bologna. Una sorta di maledizione che proprio nel momento della rinascita dell'esterno mancino, lo ha colpito nuovamente al ginocchio non infortunato. De Laurentiis in passato gli ha già dimostrato vicinanza e umanità rinnovandogli il contratto proprio durante la riabilitazione in seguito al primo infortunio e non è detto che non ci ripensi anche in questa occasione. Si vedrà più avanti, intanto al giocatore non resta che rialzarsi e iniziare il lungo percorso che lo riporterà in campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.