Napoli, per il centrocampo è Basic la prima scelta. Thorsby la principale alternativa

Secondo quanto scrive Repubblica nella sua edizione napoletana, sono due i nomi in prima fila per sostituire Bakayoko nel centrocampo del Napoli. Più avanti di tutti c'è il croato Toma Basic del Bordeaux, per il quale però il club campano vorrebbe un prestito di fronte alla valutazione da 10 milioni di euro. Qualora non dovesse essere possibile l'affondo, Morten Thorsby della Sampdoria rimane la prima alternativa.