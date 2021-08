Napoli, per Insigne oggi primo confronto con Spalletti. A Castel di Sangro quello con ADL

Lorenzo Insigne stamattina ritroverà il suo Napoli. Si presenterà a Luciano Spalletti da campione d’Europa: prima dei controlli clinici ci sarà un passaggio nell’ufficio di Luciano Spalletti per un breve saluto. I due si sono sentiti un paio di volte, telefonicamente, dandosi appuntamento al Konami Center per la stretta di mano. La chiacchierata con l’allenatore gli servirà per confermargli la sua volontà di restare a Napoli. Ma l'incontro decisivo avverrà con Aurelio De Laurentiis tra qualche giorno, nel ritiro di Castel di Sangro, località dove il Napoli si trasferirà giovedì mattina. La differenza tra la domanda e l’offerta è sostanziosa, ballano almeno un paio di milioni di euro tra quanto richiesto (5,5 milioni) e quanto proposto (3,5 milioni fino al 2025), secondo la Gazzetta dello Sport.