Napoli, per la difesa si cerca un colpo 'alla Kim': piace Oosterwolde del Fenerbahce

Napoli al lavoro per rinforzare l'organico, secondo le richieste del nuovo tecnico Antonio Conte. Oltre a nomi più gettonati come quello di Alessandro Buongiorno del Torino, la dirigenza partenopea è vigile anche su profilo un po' meno conosciuti. Gli occhi in particolare sono sul Fenerbahce da cui due anni fa è stato prelevato un futuro cardine dello scudetto targato Spalletti come Kim.

Questa volta, stando a quello che riporta il portale britannico Caughtoffside, piace Jayden Oosterwolde: terzino sinistro classe 2001, anche lui che milita nel club turco. La situazione del difensore esterno ex Parma è monitorata anche da Everton e West Ham United. Gli Hammers hanno già incontrato gli agenti dell’olandese per ulteriori informazioni, presto anche i Toffees e i partenopei faranno le loro mosse. Al momento il club turco non vorrebbe venderlo, ma con un’offerta di 25-30 milioni ci penserebbero.